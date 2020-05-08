Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü - Son Dakika

Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını bıçaklayan bir kişi cezaevinden tahliye olduktan sonra bugün oğlunu öldürdü.

Kan donduran olay, Çivril- Dinar Yolu, Işıklı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Yılmaz boşanma aşamasında olduğu Selma Y.'yi bıçakladı. Kadın olaydan yaralı olarak kurtulurken cezaevinde yatan Ünal Y. bir süre önce tahliye edildi.

Bugün oğlu Şahin Y.'nin çalıştığı kum ocağına gelen baba Ünal Y. konuşma bahanesiyle dışarıya çıkartı. Oğlu ile tartışan baba başına bir el ateş ederek öldürdü. Yol kenarına yığılan Şahin Y.'yi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Şahin Y.'nin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.