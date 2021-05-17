Eşini bıçaklayıp, eşarpla boğmaya çalışan sanığa 16 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanık, yeniden yargılandığı davada 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin değerlendirilmediği gerekçesiyle bozma ilamının ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya sanık O.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Müşteki A.T. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık savunmasında, olaydan bir gün önce Kayseri'ye tır dorsesi getirdiğini, başka bir dorse alacağı için bir gün tırda yattığını söyledi.

Olay günü de üzeri kirlenince, yeni elbise almak için bir butiğe girdiğini ve merdivenlerden yukarı çıkarken kazının "baba" diye bağırdığını öne süren O.T, şunları kaydetti:

"Sonra da eşim 'polis' diye bağırdı. Kızım bana biber gazı sıktı. Yanımda bıçak vardı. Bıçağı çıkardım ama yaralama kastım yoktu. Kızım kolumu tuttu. Bıçağın kontrolü bende değildi. Bıçağı ben attım, kimse almadı. Yalan söylüyorlar. Çok şükür kızıma bir şey olmadı. Olay anında orada düşebilirdi. Ben çocuğumu korumak için zarar gördüm. Eşimi ve kızımı çok seviyorum. Öksüz büyüdüm, kızım öksüz büyümesin. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Mağdur A.T. ise eşinden şikayetçi olduğunu kaydederek, tasarlayarak öldürmeden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.T'ye "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızına yönelik "kasten yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Melikgazi ilçesinde 30 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir tuhafiyecide, 13 Eylül 2020'de, O.T. ile eşi A.T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine O.T, karısını bıçakla yaralamıştı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Kasım 2020'de görülen ilk duruşmada, mahkeme heyeti sanığa, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ardından olay teşebbüs aşamasında kaldığı için cezayı 16 yıla indirmişti. Heyet, kızına yönelik "kasten yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetmişti.