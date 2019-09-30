Son Dakika Haberleri: Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı
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Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı

30 dakika önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir şahıs önce eşini ardından kendini bıçakladı.

Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir şahıs önce eşini ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çiftin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre koca H.A., eşi N.A.'yı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak ağır yaraladı. Eşini bıçaklayan H.A. ardından bıçağı kendine sapladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karı koca ağır yaralı olarak ilk Akyazı Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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