Son Dakika Haberleri: Eşini bıçaklayıp kendisini eve kilitledi
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Eşini bıçaklayıp kendisini eve kilitledi

6 saat önce

KAYSERİ'de, Okan Ç. (47) tartıştığı eşi Ülkü Ç.'yi (40) kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi.

Eşini bıçaklayıp kendisini eve kilitledi, System.String[]

KAYSERİ'de, Okan Ç. (47) tartıştığı eşi Ülkü Ç.'yi (40) kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna olan şüpheli koca polis merkezine götürüldü.

Olay akşam saat 23.00 sıralarında Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Ayyıldız Apartmanının 10'uncu katında meydana geldi. Okan Ç. ile eşi Ülkü Ç. arasında aile içi tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Okan Ç. eline geçirdiği bıçakla eşi Ülkü Ç.'yi kolundan yaraladı. Yaraladığı eşinin evden gitmesine izin veren Okan Ç., ardından kendini eve kilitledi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ülkü Ç.'yi Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kendisini eve kilitleyen Okan Ç. ise, polisin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Erkilet, Baykan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
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