Eşini Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı
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Gaziantep'te eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Gaziantep'te eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta merkez Şehitkamil ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi'nde 14 yıllık eşi S.K'yi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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