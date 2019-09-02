Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

ANKARA'da, çiğ köfteci İbrahim Köksal (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sibel Köksal'ı (38) boğarak öldürüp bıçakladıktan sonra polisi arayarak teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi'nde meydana geldi. 274'üncü cadde üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan ve çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, öğleden sonra dükkanı kapatıp eve geldi. Köksal, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Sibel Köksal'la tartışmaya başladı. İbrahim Köksal, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eşini boğarak öldürdükten sonra bıçakladı. Köksal daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katil zanlısı Köksal, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Bu arada 17 yıllık evli Köksal çiftinin 6-16 yaşları arasında 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.