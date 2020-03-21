Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama - Son Dakika

Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama

ANKARA - Ankara'da alkollü kocasını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkent Keçiören'de önceki gün yaşanan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Eve alkollü gelen kocası İsmail Katar'la tartışan E.Katar, eşini boğarak öldürdü. E.Katar ile olay anında evde bulunan 3 oğlu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.