Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama - Son Dakika
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Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama

10 dakika önce

Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama Ankara'da alkollü kocasını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama

ANKARA - Ankara'da alkollü kocasını boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkent Keçiören'de önceki gün yaşanan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Eve alkollü gelen kocası İsmail Katar'la tartışan E.Katar, eşini boğarak öldürdü. E.Katar ile olay anında evde bulunan 3 oğlu polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan E. Katar ile oğlu M. C. Katar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini boğarak öldüren kadın ve oğluna tutuklama

Ankara, Katar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:22 Kaynak: İHA

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