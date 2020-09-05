Eşini boğarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Eşini boğarak öldüren kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'ndeki evlerinde Ö.G. (39) ile kocası Z.G. (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G, eşini boğdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kavga sırasında eşi tarafından bıçakla yaralandığını ileri süren Z.G, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Cinayet zanlısı Z.G'nin bir camide müezzin, eşinin ise din görevlisi olduğu, 2 çocuk sahibi çiftin arasında daha önce de kavgalar yaşandığı öğrenildi.

Eşini boğarak öldüren kişi tutuklandı

İstanbul, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 20:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşini boğarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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