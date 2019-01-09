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Eşini Boğarak Öldüren Kocaya Müebbet İstemi

1 saat önce

Üsküdar'da dini nikahlı eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü iddia edilen Sabri Barçağ hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle dava açıldı.

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Üsküdar'da dini nikahlı eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü iddia edilen Sabri Barçağ hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da dini nikahlı yaşadığı eşi Güneş Karaçuban'ı (31) öldürdürdüğü iddia edilen Sabri Barçağ'ın (52) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 21 Temmuz 2018 tarihinde polise Güneş Karaçuban'ı dini nikahlı eşi Sabri Barçağ'ın öldürdüğü ihbarı yapıldığı, olayın ardından Sabri Barçağ'ın Ümraniye'de Cengiz Topel Caddesi üzerinde yakalandığı, polise de "Sizin yaptığınız yanlış zaten ben sonradan gelip teslim olacaktım" dediği ve gözaltına alındığı anlatıldı.

"Öfkeliydim, ne yaptığımı bilmiyorum"

Şüphelinin savcılık ifadesinde Güneş Karaçuban'ın 11 yıllık eşi olduğunu belirterek, "Aramızda resmi nikah yoktur. 9 ve 10 yaşlarında iki çocuğumuz vardır. Olay günü eşim sabaha karşı 05.00'da eve geldi. Eşim eve geç gelmeden önce birkaç sefer telefonla kendisini aradım. Eşim aramalarımın bir kısmına cevap vermedi. Telefonu açtığı zamanda nerede olduğunu sordum, beni tersleyerek 'Beni arama, ben gelirim' şeklinde sözler söyledi. Eve geldiğinde eşimle aramda eve geç gelmesi sebebiyle tartışma yaşandı. Ben, eşime çocuklarla ilgilenmediğini, sabaha kadar dışarılarda olduğunu söyledim. Eşim bu sözlerin üzerine bana küfür ederek 'hayatıma karışamazsın' dedi. Bu sözleri duyunca çok öfkelendim. Kendimi kaybedip eşimin boğazını iki elimle tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı" dediği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Şüpheli Sabri Barçağ'ın olay tarihinde elleriyle Güneş Karaçuban'ın boğazını sıkarak öldürdüğünün belirtildiği iddianamede, tutuklu şüphelinin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, gönderildiği 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa
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