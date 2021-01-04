Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

04.01.2021 18:54

Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı Zanlının ifadesi kan dondurdu;"Alkollüydüm hatırlamıyorum" Çorum'da, tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Zanlının ifadesi kan dondurdu;"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

ÇORUM - Çorum'da, tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gece Kale Mahallesi Aksaray 1. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda imam nikahlı eşi Aslıhan Dal ile tartıştıktan sonra boğarak öldüren Polat Hatal (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Aslıhan Dal'ın, Hatal ile ilgili olarak tehdit edildiği konusunda daha önceden birkaç kez polise başvuruda bulunduğu öğrenilirken, zanlı Polat Hatal'ın emniyetteki ifadesinde, "Olay sırasında alkollüydüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Tartışmaya başladık ve bir anda hareketsiz halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim" beyanında bulunduğu öğrenildi.

Polat Hatal'ın çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı
Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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