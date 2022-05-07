Eşini boğarak öldürmeye çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı - Son Dakika
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Eşini boğarak öldürmeye çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

07.05.2022 13:59

Çorum'da eşi Eda Özten'i eşarpla boğazını sıkarak öldürmeye çalışan Nusret Özten ifadesinde, 'üç harfliler'in kendisine musallat olması üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia etti Tedavisi süren Eda Özten hayati tehlikeyi atlatırken, Nusret Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılmasına karar verildi.

2 Mart'ta Çorum Mimar Sinan Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nusret Özten, tartıştığı eşi Eda Özten'i boğarak öldürmek istedi. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp eve giren ekiplerce hareketsiz halde yatarken bulunan kadın, ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan Nusret Özten ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı, suçu cinlerin üzerine attı: Bana musallat oldular

DAHA ÖNCE DE EŞARPLA BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Hastanede tedavisi süren Eda Özten, hayati tehlikeyi atlatırken, olayın da detayları ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde kendisine 'üç harfliler'in musallat olduğunu söyleyen Nusret Özten'in, eşini eşarpla boğmaya çalıştığı öğrenildi. Savcılık soruşturması süren olayla ilgili Özten'in akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı, suçu cinlerin üzerine attı: Bana musallat oldular

HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Kadın Meclisi üyeleri, Eda Özten'in ailesini hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı açıklama yapan Kadın Meclis üyesi Eda Demir, 'Çorum'da evli olduğu erkek tarafından boğularak öldürülmeye çalışılan Eda Özten'i hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldık. 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Fail tutuklandı. Eda Özten ve ailesinin her zaman yanındayız. Bu şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz" dedi.

Eşini eşarpla boğmaya çalıştı, suçu cinlerin üzerine attı: Bana musallat oldular
Eşini eşarpla boğmaya çalıştı, suçu cinlerin üzerine attı: Bana musallat oldular
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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