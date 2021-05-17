Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı - Son Dakika

Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

17.05.2021 14:34
Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı, System.String[]

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Taşdöven'i boğazından bıçaklayıp, kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki kızını da arbede sırasında yaralayan Okan Taşdöven, istinafın usul yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada yine 16 yıl 9 ay hapis...

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Taşdöven'i boğazından bıçaklayıp, kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki kızını da arbede sırasında yaralayan Okan Taşdöven, istinafın usul yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada yine 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Okan Taşdöven, geçen yıl 13 Eylül'de, uzaklaştırma tedbirine rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde çalıştığı mağazaya gitti. Taşdöven, tartıştığı eşini mağazanın merdivenlerinde eşarpla boğmaya çalışırken, kendisine engel olmak isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktı. Taşdöven, cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, kızı A.T.'nin engel olma çabasına rağmen eşini boğazından bıçakladı. A.T. de arbede sırasında hafif yaralandı. Çalışanlar tarafından yakalanan Okan Taşdöven, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

16 YIL 9 AY HAPİS CEZASIGözaltına alınan Okan Taşdöven, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Geçen yıl 16 Ekim'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Taşdöven'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldü. Sanığa, kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi.İSTİNAF KARARI BOZDUSanık ve müşteki avukatlarının itirazı ile dosya, istinafa taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı usul yönünden bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin değerlendirilmediği, bu talebin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.YENİDEN YARGILANDISanık Okan Taşdöven, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarken, Ayşegül Taşdöven ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Taşdöven, "İkisini de merdivenden düşmemeleri için tuttum. Sonra kızım biber gazı sıktı. Kendimi korumak amaçlı bıçağı çıkardım. Bıçak sadece 15 saniye elimde kaldı. Kızıma ya da eşime doğrultmadım. Çok şükür çocuğuma bir şey olmadı. Merdivenden de düşebilirdi. Çocuğumu koruduğum için zarar gördüm. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Pişmanım" dedi. Ayşegül Taşdöven ise şikayetçi olduğunu, eşinin olayı tasarladığını iddia ederek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Taşdöven'i, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl, kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırdı.


Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı

30 Ağustos, Kayseri, Arbede, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini boğazından bıçaklayan sanık, yine 16 yıl 9 ay hapse çarptırıldı - Son Dakika


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