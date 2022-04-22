Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

22.04.2022 13:47
Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

BOLU'da, mali müşavir Mehmet Erdem (73), tartıştığı eşi Nur Erdem'i (68) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

BOLU'da, mali müşavir Mehmet Erdem (73), tartıştığı eşi Nur Erdem'i (68) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mehmet ve Nur Erdem çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Erdem, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Nur Erdem'i boğazından bıçakladı. Bu sırada sokakta bulunan temizlik görevlisi, Nur Erdem'in çığlıklarını duyup, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Nur Erdem'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Erdem ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

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