Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı - Son Dakika

Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı

17.05.2021 16:05

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Okan Taşdöven isimli adam boşanma aşamasındaki eşini boğazını bıçaklayıp, kendisine engel olmak isteyen kızını yaraladı. Taşdöven, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etmeyip kendisini, "Merdivenden düşmemeleri için tuttum. Sonra kızım biber gazı sıktı. Kendimi korumak amaçlı bıçağı çıkardım. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Pişmanım" sözleriyle savundu. Taşdöven, çıkarıldığı mahkemece 16 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de Okan Taşdöven, geçen yıl 13 Eylül'de, uzaklaştırma tedbirine rağmen boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde çalıştığı mağazaya gitti. Taşdöven, tartıştığı eşini mağazanın merdivenlerinde eşarpla boğmaya çalışırken, kendisine engel olmak isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktı. Taşdöven, cep telefonu görüntülerine de yansıyan olayda, kızı A.T.'nin engel olma çabasına rağmen eşini boğazından bıçakladı. A.T. de arbede sırasında hafif yaralandı. Çalışanlar tarafından yakalanan Okan Taşdöven, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

16 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Gözaltına alınan Okan Taşdöven, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Geçen yıl 16 Ekim'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Taşdöven'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldü. Sanığa, kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi.

Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi

İSTİNAF KARARI BOZDU

Sanık ve müşteki avukatlarının itirazı ile dosya, istinafa taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı usul yönünden bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin değerlendirilmediği, bu talebin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

''MERDİVENLERDEN DÜŞMEMELERİ İÇİN TUTTUM''

Sanık Okan Taşdöven, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkarken, Ayşegül Taşdöven ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Taşdöven, "İkisini de merdivenden düşmemeleri için tuttum. Sonra kızım biber gazı sıktı. Kendimi korumak amaçlı bıçağı çıkardım. Bıçak sadece 15 saniye elimde kaldı. Kızıma ya da eşime doğrultmadım. Çok şükür çocuğuma bir şey olmadı. Merdivenden de düşebilirdi. Çocuğumu koruduğum için zarar gördüm. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Pişmanım" dedi. Ayşegül Taşdöven ise şikayetçi olduğunu, eşinin olayı tasarladığını iddia ederek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Taşdöven'i, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl, kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı
Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı

30 Ağustos, Kayseri, Arbede, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Bay Vatandaş: Kızı biber gazı sıkıyor adamın savunmasına bakın. Kendimi korumak için diyor yahu arkadaş kendini kimden korumaya çalışıyorsun ? Kızın dan mı ? O biber gazı boşuna sıkılmamıştır her kadının cebinde bulunması lazımdır. Baktın hürriyetinden yoksun bırakılma tehlikesi ile ölüm tehlikesi ile darp şiddet tehlikesi altındaysan sıkk gitsin çok işe yarar. Ayrıca KONU DIŞI. Allah rızası için kadınlar erkekler bir birbirinizi aldatmayın. Bir insan ile evlenin ikinci olacak ise BOŞUNA EVLENMEYİN. EVLİ İNSANLARA DA SARKINTILIK EDİP YUVA DAĞITMAYIN.) Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!

Son Dakika Haberleri
16:57 İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
16:35 Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti
16:32 Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
16:27 Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne, polise teslim oldu
16:19 Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
16:06 Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
16:04 Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti İntihar etmek için çatıya çıkan adama, telefonla konuşurken polis müdahale etti         
16:58
Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık         
16:53
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu         
16:32
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik         
15:16
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 17:04:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement