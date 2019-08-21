Son Dakika Haberleri: Eşini 'boşanalım' bahanesi ile çağırıp öldürmüş
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Eşini 'boşanalım' bahanesi ile çağırıp öldürmüş

1 saat önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, eşi Emine Nuyan'ı (35), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Özkan Nuyan (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini 'boşanalım' bahanesi ile çağırıp öldürmüş, System.String[]

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, eşi Emine Nuyan'ı (35), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Özkan Nuyan (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nuyan'ın, Ağrı Sığınma Evi'nde kalan eşini, "Patnos'a gel boşanalım" diyerek, yanına gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Nuyan, kaldırımda yürürken, bir kişinin kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başına 2 mermi isabet eden Emine Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine Nuyan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın Emine Nuyan'ın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özkan Nuyan olduğunu tespit etti. Fırın işçisi Özkan Nuyan kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Bu sırada Emine Nuyan'ın cansız bedeni otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Patnos Emniyet Müdürlüğü'ne sorgusu tamamlanan Özkan Nuyan, bugün adliyeye sevk edildi.

İlk ifadesinde, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eşinin bir süredir Ağrı Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını söyleyen Nuyan'ın, "Telefonla kendisine ulaştım. 'Patnos'a gel konuşalım, burada boşanalım' deyip çağırdım" dediği ve Emine Nuyan'ın teklifi kabul edip, sığınma evinden izin alarak dışarı çıktığını, olayın bu şekilde gerçekleştiğini dile getirdiği öğrenildi.

Özkan Nuyan, çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, Emine Nuyan'ın cenazesi ise otopsi sonrası Gaziantep'te yaşayan teslim edildi.

Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
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