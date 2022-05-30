Eşini camdan attığı iddiasıyla aranan şahıs tutuklandı

Kocaeli'de eşini pencereden attığı iddia edilen şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Olay, dün Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö. isimli kadın ile eşi Y.Ö. arasında tartışma sesleri duyuldu. Bir süre sonra S.Ö., 3 katlı apartmanın birinci katından aşağı düştü. Olaydan sonra Y.Ö.'nün kaçtığı öğrenilirken, S.Ö.'yü yerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan S.Ö., Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı yere gelen polis, incelemelerde bulundu.

Kaçan şüpheli Y.Ö., bugün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)