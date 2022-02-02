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Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp "gel anneni öldürdüm" dedi - Son Dakika

Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp "gel anneni öldürdüm" dedi

02.02.2022 11:30
Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp "gel anneni öldürdüm" dedi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi ile tartışan adam eşini uyurken çekiçle vurarak öldürdü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi ile tartışan adam eşini uyurken çekiçle vurarak öldürdü. Oğlunu arayarak "gel anneni öldürdüm" diyen zanlı, olay sonrası yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesinde meydana geldi. Sabah saat 05.30 sıralarında evine alkollü gelen A. A.'nın eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışması kavgaya dönüştü. Çift bir süre sonra sakinleşince uyumak için odaya gitti. A. A. iddiaya göre yeniden evden ayrılmak istedi. Bunun üzerine eşi Şahizer Ayçelebi aracın lastiklerini keserek gitmesine izin vermedi. Buna sinirlenen A. A., eşi Şahizer Ayçelebi'nin başına çekiçle vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay oğlunu arayan A. A., "gel anneni öldürdüm" dedi. Eve gelen oğlu annesinin öldüğünü görünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Talihsiz kadının cansız bedenini Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından evinden alınan A. A.'nın karakoldaki ifadesi sürüyor.

(Gülcan Çolak/ İHA)

Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp gel anneni öldürdüm dedi
Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp gel anneni öldürdüm dedi

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Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp 'gel anneni öldürdüm' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini çekiçle öldürdü, oğlunu arayıp "gel anneni öldürdüm" dedi - Son Dakika
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