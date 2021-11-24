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Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

24.11.2021 17:34
Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42) 2 bıçak kullanarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Osman Cenk Karataş'ın (44) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş'ı (42) 2 bıçak kullanarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Osman Cenk Karataş'ın (44) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Olay, geçen yıl Haziran ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Osman Cenk Karataş ile boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Serpil Karataş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karataş, mutfaktan aldığı bıçağı Serpil Karataş'a art arda sapladı. Bıçağın yamulması üzerine başka bıçak alan Karataş, eşini bıçaklamaya devam etti. Serpil Karataş, olay yerinde hayatını kaybederken, 16 ACA 914 plakalı otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya- Eskişehir yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalandı. Gözaltına alınan Karataş, ifadesinde, "Eşimi öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Bıçağı evde bıraktım" dedi.

2 KEZ 'AKLİ DENGESİ YERİNDE' RAPORUEmniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Osman Cenk Karataş hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karataş, duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, çelişkili ifadeler verdi. Bunun üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Karataş hakkında, 'Cezai ehliyeti vardır' görüşü bildirildi. İtiraz üzerine mahkeme heyeti, sanığı İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'na sevk etti. Burada verilen raporda da sanığın akli dengesinin yerinde olup, cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi.SANIK AVUKATINDAN 'KURUL ÜYELERİ DİNLENSİN' TALEBİSanık Osman Cenk Karataş'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları ile öldürülen Serpil Karataş'ın babası Hulki Şentürk, annesi Nesibe Şentürk, yakınları ile kadın derneklerinin temsilcileri katıldı. Sanık Karataş'ın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada söz alan avukatı, müvekkilinin, geçmişte var olan bipolar rahatsızlığı nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini ve bu durumun yeterince incelenmediğini ileri sürdü. İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu'nun verdiği 'Akli dengesi yerindedir' raporunu kabul etmediklerini belirten avukat, bu raporu hazırlayan kurul üyelerinin duruşmaya davet edilerek dinlenmesini talep etti.Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cumhuriyet, İstanbul, Karataş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini çift bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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