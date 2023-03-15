Eşini çocuğunun gözleri önünde öldürüp kendini de yaralayan koca, 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eşini çocuğunun gözleri önünde öldürüp kendini de yaralayan koca, 3 gün sonra hayatını kaybetti

15.03.2023 11:47

Eşini çocuğunun gözleri önünde öldürüp kendini de yaralayan koca, 3 gün sonra hayatını kaybettiDENİZLİ Denizli'de eşini 15 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldüren ve ardından aynı silahla başına ateş eden kocanın, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşti.

Eşini çocuğunun gözleri önünde öldürüp kendini de yaralayan koca, 3 gün sonra hayatını kaybetti

DENİZLİ Denizli'de eşini 15 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldüren ve ardından aynı silahla başına ateş eden kocanın, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşti. Katil kocanın ailesinin kararıyla bağışlanan organları, hastalara nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen olayda; Hıdır Tutal, 15 yaşındaki kızı B.T.'nin yanında 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal'ı defalarca ateş ederek öldürdü. Kızını dışarı çıkarıp kapıyı kilitleyen baba, polis geldiği anda aynı silahla başına ateş ederek kendini ağır yaraladı. İtfaiye tarafından kapının açılması sonrası, annenin hayatını kaybettiği belirlendi, baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya şahit olan kız çocuğu ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuğun ifadesi, pedagog eşliğinde alındı. Otopsi işlemlerinin ardından Arzu Tutal, Günel ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde toprağa verildi.

Üniversite hastanesinde tedavi altına alınan baba Hıdır Tutal, özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden Tutal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Tutal'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, bekleyen hastalara nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi. Tutal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Denizli, Otopsi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini çocuğunun gözleri önünde öldürüp kendini de yaralayan koca, 3 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika


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