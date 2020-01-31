Eşini çocuklarının gözleri önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Erzurum'da boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini evlatlarının gözleri önünde tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Polat, maktul Seher Polat'ın babası Sebahattin Aydın, taraf avukatları ile tanık F.V. katıldı.

Tanık F.V, Seher Polat'ın oğlunun arkadaşı olduğunu, olay günü dışarıda oynadıklarını söyledi.

Seher Polat'ın, annesi Mukaddes Aydın ile otobüsten indiğini anlatan F.V, "Mukaddes teyze önden gelerek eve girdi. Arkadaşımın babası annesiyle konuşmak istedi ve binanın altına geçtiler. Arkadaşımın küçük kardeşi onların yanına gitmişti. Onu almak için giderken silah sesi duydum, hemen kaçtım. Binadan çıkarken arkadaşımın babasını kaçarken annesini de yerde yatarken gördüm." beyanında bulundu.

Savcının ifadesi alınmayan çocuğun psikolojisi olumsuz etkileneceği için dinlenmesinden vazgeçilmesi talebi, sanık avukatının itirazına rağmen mahkeme heyetince kabul edildi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Seher ile Özgür Polat'ın boşanma davalarının olduğunu ve olay günü duruşmadan çıktıklarını belirtti.

Seher Polat'ın eve dönmemesi, kendisiyle iletişime geçmemesi ve onu başka bir araçta görmesi nedeniyle cinayeti tahrik altında işlediğini öne süren sanığın savunmalarını hatırlatan savcı, Seher Polat'ın belediye otobüsüyle seyahat ettiğini ve tüm dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda sanığın savunmalarına itibar edilemeyeceğini bildirdi.

Savcı, Özgür Polat'ın "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hükümle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Özgür Polat, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, eşinin otobüsten indikten sonra annesinden ayrıldığını ve başka biriyle görüştüğünü öne sürdü.

Birlikte yaşadıkları dönemde eşinin kendisini defalarca aldattığını ve ihanet ettiğini ileri süren sanık, "Oğlum buna şahit oldu ve bana annesinin biriyle görüştüğünü söyledi. Seher, evde sürekli huzursuzluk çıkarıyordu ve beni aldattığı için evi terk etti. Bu hususların dikkate alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seher ile Özgür Polat'ın anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 10 ay önce ayrı yaşamaya başladıkları, Seher Polat'ın açtığı boşanma davası ile mal paylaşımından kaynaklı davalarının devam ettiği belirtiliyor.

Olay günü boşanma davasının görülmesine devam edildiği anlatılan iddianamede, taraflar arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığı ve Seher Polat'ın belediye otobüsüyle evine döndüğü kaydediliyor.

İddianamede, Özgür Polat'ın kadının evine gittiği, bahçede oynayan oğluyla karşılaştığı, daha sonra konuşmak bahanesiyle bahçede tartışmaya başladığı eşini ruhsatsız tabancayla tek el ateş ederek yaraladığı, iki el daha ateş ettiği, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandığı belirtiliyor.



İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası talep ediliyor.