Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti

15.06.2022 14:53

- Noter çalışanı baba iki çocuğunun önünde önce eşini öldürdü sonra canını kıydı Başkent'in Yenimahalle İlçesine bağlı Avcılar Mahallesinde bulunan bir rezidansta yaşayan noter çalışanı baba, iki çocuğunun önünde önce eşini sırtından bıçakladı daha sonra da balkondan atlayıp canına kıydı.

- Noter çalışanı baba iki çocuğunun önünde önce eşini öldürdü sonra canını kıydı

ANKARA - Başkent'in Yenimahalle İlçesine bağlı Avcılar Mahallesinde bulunan bir rezidansta yaşayan noter çalışanı baba, iki çocuğunun önünde önce eşini sırtından bıçakladı daha sonra da balkondan atlayıp canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece 01.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle İlçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde yaşandı. Rezidansın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden site kapıcısı sağlık ekiplerine haber verdi. Cansız yatan kişinin komşuları olduğunu fark eden site sakinleri ise durumu haber vermek için kapılarını çaldı fakat kapıyı kimse açmadı. Bu durum üzerine vatandaşlar polise haber verdi ve olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri intihar eden 40 yaşındaki Bahri Akçam'ın eşi Gamze Akçam'ın cesedini sırtından bıçaklanmış şekilde buldu.

2 çocuğunun gözü önünde bıçaklamış

Olayı anlatan çevredeki vatandaşların iddialarına göre Baba Bahri Akçam iki çocuğunun gözü önünde Anne Gamze Akçam'ı sırtından bıçakladıktan sonra evinin balkonundan atlayıp canına kıydı. Olayın ardından evdeki çocuklarla karşılan polis ekiplerinin küçük yaştaki çocukları aile büyüklerine teslim ettiği öğrenildi.

Olayı anlatan Avcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz ise olay anında çocuklarında evde olduğunu belirterek, "Komşulardan duyduğumuza göre gece 1.30 civarında olmuş olay. Adam dışarıdan gelmiş eşini bıçakladığı söyleniyor. Kendisi de intihar etmiş duyduğumuz bu. İki çocuğu varmış birisi 5-6 yaşlarında diğeri 11-12 yaşlarında. Çocuklar da evdeymiş. Mahalledeki komşulardan duyduklarımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Çiftin cenazelerinin Yozgat'a defnedildiği öğrenildi.

Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Avcılar, Noter, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti - Son Dakika

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