Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

25.05.2022 13:03
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs hakkında 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara'da yaşanan olayda tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz, olay sonrası evden kaçmış ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. İddianamede, Zeynel Korkmaz'ın başka bir kadınla da dini nikah kıydığı ve o kadından olan çocuğunu da soy birliği sağlanması için eşi Reyhan Korkmaz adına kaydettirdiği belirtildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zeynel Korkmaz bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya müşteki olarak katılan çiftin çocukları R.K., babasının başka bir kadınla birlikte olduğunu ve o kadından da çocuğu olduğu için annesiyle sürekli kavga ettiğini söyledi. Zeynel Korkmaz'ın kendilerini sürekli yurda göndermek istediğini belirten R.K., "Olay günü babam annemi zorla odaya götürdü. Kavga ettiler ve sonrasında babam odadan elinden kan akarak çıktı" dedi.

Müşteki beyanlarının ardından mütalaasını sunan savcı, Zeynel Korkmaz hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Engin Yağcı - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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