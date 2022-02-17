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Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu - Son Dakika

Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu

17.02.2022 12:20
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu

Kocaeli'de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü.

Kocaeli'de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme heyeti Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 26 Haziran 2018 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olarak görev yapan İbrahim Yavuz, boşanma sürecinde olduğu eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başlamış ve büyüyen tartışma sonrasında çocuklarının gözü önünde eşine silahla ateş etmişti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği 3 çocuk annesi kadın ise hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf eden Yavuz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanma sürecinde sanığa tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın sanığa uygulanan tahrik indirimini uygun bulmayarak kararı bozması neticesinde dava tekrardan görülmeye başlandı.

Ağırlaştırılmış müebbette mahkum edildi

'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan İbrahim Yavuz, yeniden hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen İbrahim Yavuz, Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu

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İbrahim Yavuz, Polis Memuru, Yargıtay, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren polis memurunun cezası belli oldu - Son Dakika


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