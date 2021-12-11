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Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

11.12.2021 22:53

Mardin'de 32 yaşındaki 4 çocuk annesi kadın, 10 yıldır evli olduğu eşi tarafından pompalı tüfekle 6 kez ateş edilerek öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Cinayeti tanıklık eden çocuklar ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, 4 çocuk annesi ve 10 yıldır evli olan Cahide Can, eşi Sabri Can ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmada çocuklarının gözleri önünde eşine önce şiddet uygulayan Can, ardından evde bulunan pompalı tüfekle 6 el ateş açtı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan köylülerin ihbarda bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde saçmaların isabet ettiği Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirleyerek, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderdi.

Cinayete tanık olan çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

ZANLI SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Jandarma ekipleri olay yeri incelemesinin ardından eşini öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Sabri Can'ın izini sürdü. Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında olduğu öğrenilen şüpheli Sabri Can, jandarmanın operasyonuyla suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

Zanlı Sabri Can jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika


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