Olay, salı günü Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi 'nde meydana geldi. Evren D. ile 10 yıllık eşi S.D., evlerine yürüdükleri sırada ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Öfkelenen Evren D., eşi S.D.'yi 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı. Evren D., darp sonucu yere düşen S.D.'yi kaldırıp, yüzüne yumruk attı. S.D. kanlar içinde yeniden yere yığıldı. Evren D., daha sonra koluna girdiği S.D.'yi evlerine çıkardı. Olayın ardından S.D. durumu ailesine haber verdi. S.D., ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulasla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burnu kırılan S.D., tedaviye alındı. Evren D., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Evren D.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Osmangazi, Evren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eşini çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darbetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.