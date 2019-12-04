Son Dakika Haberleri: Eşini darbeden koca, araya giren oğlunu vurdu
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Eşini darbeden koca, araya giren oğlunu vurdu

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden Hüseyin D., araya girerek kendisine müdahale eden oğlu Erkan D.'yi tüfekle sırtından vurarak, yaraladı.

Eşini darbeden koca, araya giren oğlunu vurdu, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden Hüseyin D., araya girerek kendisine müdahale eden oğlu Erkan D.'yi tüfekle sırtından vurarak, yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kilimli Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre evde, eşini darbetmeye başladı. Çiftin oğlu Erkan D., araya girerek, babasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine baba evdeki tüfeği aldı. Babasının elindeki tüfeği gören Erkan D., evden kaçmak istedi. Ancak baba, tüfeği ateşleyerek, oğlunu sırtından vurdu.Erkan D., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Erkan D., ifadesinde babasının annesini darbederken araya girdiğini, sonra da babasının kendisini vurduğunu anlattı. Gözaltına alınan Hüseyin D. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Zonguldak, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:24 Kaynak: DHA
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