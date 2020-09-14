Eşini darbeden koca tutuklandı - Son Dakika

Polisin ikamette yaptığı aramada bir gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İsmi bildirilmeyen kadın, kocası K.T. tarafından bıçak tehdidiyle darbedildi.

Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesinde ikamet eden karı koca arasında tartışma çıktı.

Nevşehir 'de, eşini darbeden şüpheli tutuklandı.

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