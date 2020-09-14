Eşini darbeden koca tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de, eşini darbeden şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesinde ikamet eden karı koca arasında tartışma çıktı.
İsmi bildirilmeyen kadın, kocası K.T. tarafından bıçak tehdidiyle darbedildi.
Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, K.T'yi gözaltına aldı.
Polisin ikamette yaptığı aramada bir gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:07 - Kaynak: AA
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