Eşini darbeden kocaya adli para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de eşi E.O.'ya (31) şiddet uygulayan R.O. (37), 'yaralama' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2 bin 340 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen 17 Ocak'ta meydana gelen olayda E.O. ile eşi R.O. arasında tartışma çıktı. R.O., tartışma sırasına eşine yumruk atıp, darbetti. Yaralanan ve hastanede tedavi gören E.O.'nun şikayeti üzerine R.O., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan R.O. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. R.O., "Tartışma oldu. Ardından birkaç kez vurdum, tokat attım. Karşılıklı tartıştık. Hakaret ettik. Bir anlık sinir ile olan bir şey. Pişmanım" dedi. E.O. da, "Önce tokat attı. Ardından yere düşünce tekme attı. Şikayetçi değilim" diye konuştu. Sanık R.O.'ya, 'yaralama' suçundan 2 bin 340 TL adli para cezası verildi.