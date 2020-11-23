Eşini darbeden Suriyeli kocaya 3 bin 500 TL adli para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de tartıştığı eşi M.Z.'yi (30) darbederek, yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu koca A.E.H.C. (35), 3 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 10 Mayıs'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu A.E.H.C. ile eşi M.Z. arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen olayda A.E.H.C., eşi M.Z.'yi küpesinden çektikten sonra, iterek yere düşürdü. Daha önce eşi tarafından kemerle dövüldüğünü de ileri süren M.Z.'nin şikayetiyle şüpheli koca hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi 'nde tutuksuz yargılanan A.E.H.C., karar duruşmasında hazır bulundu. Tercüman eşliğindeki savunmasında sanık A.E.H.C., "Aramızda kavga oldu. 1-2 kez itekleyince yere düştü. Küpesinden çekmedim. Kendi takıldı. Kemer ile dövmedim. Beraatımı istiyorum" dedi. M.Z. de kocasından şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti sanık A.E.H.C.'ye, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 175 gün karşılığı 3 bin 500 TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.