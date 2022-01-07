EŞİNİ DARBEDİP, PARKE TAŞIYLA YARALADI; AYIRMAK İSTEYEN KOMŞULARA DA SALDIRDI - Son Dakika

AKSARAY'da, Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı (52), boşanmak isteyen eşi Adalet Mohammadı'yı (49) darbedip, sokaktan aldığı parke taşıyla yaraladı. Mohammadı, kendisine müdahale eden komşusu Zehre Cahilpe'ye (23) de aynı taşla saldırdı. Kavgayı duyup gelen Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe (26) ise kendisine saldıran Mohammadı'yı beton parke taşıyla başından yaraladı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Abdorasıd Mohammadı, kendisinden boşanmak isteyen 14 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Adalet Mohammadı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Abdorasıd Mohammadı, eşini darbetmeye başladı. Mohammadı, sokaktan aldığı beton parke taşıyla da eşini çeşitli yerlerine vurarak yaraladı. Kadını kanlar içinde gören komşusu Afgan Zehre Cahilpe de kavgayı ayırmayı koştu. Bu sırada Mohammadı, Cahilpe'nin de göğsüne ve koluna beton parke taşı ile vurdu.

KOMŞUNUN KOCASI DA SALDIRGAN EŞİ DÖVDÜ

Kavgayı duyup gelen Zehre Cahilpe'nin eşi Mesut Cahilpe ise Abdorasıd Mohammadı'ya müdahale etti. Cahilpe, eline geçirdiği beton parke taşı ile kendisine de saldıran Abdorasıd Mohammadı'yı başından yaraladı. Diğer komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırdı. Darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mohammadı ve Cahilpe çifti, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BOŞANACAĞIM' DEYİNCE SALDIRMIŞ

Yaşadıklarını anlatan Adalet Mohammadı, "Eşim bana sokak ortasında saldırdı. 'Boşanacağım' dediğim için bu olay oldu. Bana ve beni kurtarmaya gelen komşuma taşla vurdu. 14 yıllık evliyim. 3 çocuğumuz var ve çok korkuyorum" diye konuştu.

Kavgada yaralanan Mesut Cahilpe de "Eşime kaldırım taşıyla vuran Abdorasıd Mohammadı, 'Neden vurdun eşime' diye sorunca bana da kaldırım taşıyla saldırdı" dedi.

Komşusunu kurtarmak isterken kendisi de kanlar içinde kalan Zehre Cahilpe ise hastanede gözyaşı döktü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.