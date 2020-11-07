Eşini darbedip polise mukavemette bulunan kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Sarıyer'de eşini darbettikten sonra hastane polisine mukavemette bulunan kişi hakkında adli is¸lem yapıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıyer'de polis merkezine mu¨racaat eden S.K. adlı kadının, seyahat halinde bulundukları arac¸ta tartıs¸tıkları es¸i A.S.K. tarafından dabedildiği iddiasıyla s¸ikayetc¸i olduğu belirtildi.

Mu¨s¸tekiye sevk edildigˆi hastanede darp raporu alınmak u¨zere is¸lem yapıldıgˆı sırada, hastaneye gelen as¸ırı alkollu¨ durumdaki es¸inin tas¸kınlık yapması nedeniyle hastane polisi tarafından uyarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"S¸u¨pheli A.S.K. yapılan uyarılara ragˆmen go¨revli polis memurlarına ku¨fretmek, mukavemette bulunmak, hastane acil giris¸indeki duvarlara yumruk ve kafa atmak suretiyle tas¸kınlıklarına devam etmis¸tir.

Bu tas¸kınlıkları nedeniyle s¸u¨pheli s¸ahıs A.S.K. yakalanmıs¸, mu¨s¸teki S.K. alınan ifadesinde es¸i hakkında uzaklas¸tırma talebinde bulunmus¸tur.

S¸u¨pheli A.S.K. hakkında kasten yaralama, hakaret, go¨revli polis memurlarına mukavemet ve 6284 sayılı Kanun kapsamında adli is¸lem yapılmıs¸tır.

Konuyla ilgili asılsız ve yanlı haber yayımlayan bazı basın yayın kurulus¸ları hakkında suc¸ duyurusunda bulunulmus¸tur."