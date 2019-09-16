Son Dakika Haberleri: Eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
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Eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de tartıştığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de tartıştığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

H.K. adlı kadın (35) ile eşi A.K. (36) arasında Çankaya Mahallesi Cenkalp Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu A.K'nin, H.K'yi darbettiği öne sürüldü.

Omzundan yaralanarak yakınları tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.K. ise çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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