Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde saat 16.00 sularında yaşanan olayda, cadde üzerinde bayram alışverişi yapan iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada iki şahıs başlarına aldıkları darbe sonrasında yaralandı.

KADIN, GENCE TEKME TOKAT SALDIRDI

Öte yandan, yaşanan olayda eşinin darbedildiğini gören bir kadın, bir gence tekme tokat saldırdı. Kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflardan birisi polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer taraftan, yaralanan bir kişi için ise 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahısların şikayeti üzerine olay hakkında inceleme başlattı. Yaşanan tüm anlat bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.