Eşini darp ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığa 8 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eşini darp ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığa 8 yıl hapis istemi

12.04.2021 10:43
Eşini darp ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığa 8 yıl hapis istemi, System.String[]

İZMİR'de, hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Filiz Tekin'i (38) darbederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin'in davasında savcı, mütalaasını açıkladı.

İZMİR'de, hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Filiz Tekin'i (38) darbederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin'in davasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Filiz Tekin'in ölümünden 4 ile 6 gün önce darbedildiğini, sanığın kadına düzenli olarak şiddet uyguladığını belirttiği mütalaasında İbrahim Tekin'in 'eziyet çektirme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Tekin, 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Eşini darbedip ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi İbrahim Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İbrahim Tekin hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet verme' ve 'eşe karşı eziyet' suçlarından 15 ila 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KESİCİ, DELİCİ ALET YA DA SİLAH YARASI YOK Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunuldu. Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu ve Filiz Tekin'in yaşam mücadelesini kaybettiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Filiz Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiğinin tespitinin yapıldığı belirtildi. Raporlar üzerine tutuklu yargılanan İbrahim Tekin, tahliye edildi.SAVCI MÜTALAASI: ÖLMEDEN 4 İLA 6 GÜN ÖNCE DARBEDİLMİŞ

Tekin'in hayatını kaybetmesinin ardından açılan davanın 10'uncu celsesi 9 Nisan günü görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Tekin ve avukatının yanı sıra Filiz Tekin'in avukatları İslam Gezer ile Elif Büşra Berber katıldı. Celsede, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Filiz Tekin'in ölümünden 4 ile 6 gün önce darbedildiği, sanığın da düzenli olarak şiddet uyguladığının altı çizildi. Şahitlerin ifadelerinin de Filiz Tekin'in düzenli olarak şiddet gördüğünü doğruladığı mütalaada yer aldı. İbrahim Tekin'in, Filiz'i akrabalarıyla görüştürmediği, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik olarak da şiddet uyguladığı da mütalaada belirtildi. Savcı, sanık Tekin'in 'eziyet çektirme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Tekin, mütalaayı kabul etmezken, savunma için süre talep etti. Filiz Tekin avukatları ise, sanığın 'eşe karşı ihmal suretiyle kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ederek yazılı beyanlarını mahkemeye sunacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti, tarafların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.


Eşini darp ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığa 8 yıl hapis istemi
Eşini darp ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığa 8 yıl hapis istemi

İbrahim Tekin, Filiz Tekin, İzmir, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini darp ederek ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığa 8 yıl hapis istemi - Son Dakika


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