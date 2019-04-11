Eşini Darp Ederken Düşerek Yaralandı
37 dakika önce
Adana'da bir kişi eşini darp ederken dengesini kaybedip başını kaldırıma çarparak yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:30 Kaynak: AA
'da bir kişi eşini darp ederken dengesini kaybedip başını kaldırıma çarparak yaralandı.
İddiaya göre, merkez Seyhan
ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Kenan K. ile eşi Şenay K, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kenan K, çıkan arbedede düşerek başını kaldırıma çarptı.
Yaralanan Kenan K. haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis
ekiplerince Çukurova
Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı.
Darp sonucu yaralanan Şenay K. ise ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.
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