Son Dakika Haberleri: Eşini Darp Ederken Düşerek Yaralandı

Eşini Darp Ederken Düşerek Yaralandı

37 dakika önce

Adana'da bir kişi eşini darp ederken dengesini kaybedip başını kaldırıma çarparak yaralandı.

Eşini Darp Ederken Düşerek Yaralandı, System.String[]
Adana'da bir kişi eşini darp ederken dengesini kaybedip başını kaldırıma çarparak yaralandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Kenan K. ile eşi Şenay K, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kenan K, çıkan arbedede düşerek başını kaldırıma çarptı.

Yaralanan Kenan K. haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan Şenay K. ise ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:30 Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel
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