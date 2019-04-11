Eşini Darp Ederken Düşerek Yaralandığı İddiası
1 saat önce
Adana'da bir kişi eşiyle yaşadığı arbede sırasında dengesini kaybedip başını kaldırıma çarpması sonucu yaralandığı iddia edildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: AA
'da bir kişi eşiyle yaşadığı arbede sırasında dengesini kaybedip başını kaldırıma çarpması sonucu yaralandığı iddia edildi.
İddiaya göre, merkez Seyhan
ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Kenan K. ile eşi Şenay K. bilinmeyen tartışmaya başladı.
Bu sırada eşini darp etmek istediği öne sürülen Kenan K, çıkan arbede de düşerek başını kaldırıma çarptı.
Yaralanan Kenan K. haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis
ekipleri tarafından şuuru kapalı olarak Çukurova
Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Darp neticesinde yaralandığı iddia edilen Şenay K'da ambulansla kentteki özel bir hastaneye götürüldü.
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