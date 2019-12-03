Son Dakika Haberleri: Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı - Son Dakika

Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı

6 saat önce

Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisler tarafından getirildiği adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, polisler tarafından getirildiği adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.


Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca adliyeden elini kolunu sallayarak ayrıldı.


Gazetecilerin "Eşinizi neden yaktınız?" sorusuna, "Ben yakmadım, kazara oldu" diyen S.K. "Neden darp ettiniz?" sorusuna da düşük kafasını kapıya vurduğunu iddia ederek biraz alkollü olduğunu kabul etti. - SAMSUN

Samsun, Uludağ, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uludağ'da kaybolan iki dağcının ayak izleri bulundu
Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:22:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini darp edip üzerine kaynar su dökerek yakan koca serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]