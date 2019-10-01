Son Dakika Haberleri: Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı eşini darp ettiği iddia edilen koca, karısının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanana koca ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre; Hacer H. ile eşi Halit H. arasında belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine eşi tarafından darp edilen Hacer H. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hacer H., tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu alan Hacer H., eşi Halit H'den şikayetçi oldu.


Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Halit H. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca Halit H., eşini darp ettiği gerekçesi ile çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Fethiye, Polis, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor
Hollanda'da polis, papağanı da gözaltına aldı Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi 13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]