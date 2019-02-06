Eşini Demir Çubukla Darbettiği İddiası
1 saat önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşini demir çubukla darbettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı.
Adana
'nın merkez Sarıçam
ilçesinde eşini demir çubukla darbettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi
Mahallesi'nde kocası H.Ç'nin (35) demir çubukla darbettiği öne sürülen üç çocuk annesi S.Ç. (34) evden kaçarak komşularına sığındı.
Komşuları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, polislere ilk ifadesinde merdivenden düşerek yaralandığını söyledi.
S.Ç, ailesinin de durumu öğrenmesi üzerine polislere kocası H.Ç'den sürekli şiddet gördüğünü, son olarak da evde demir çubukla yarım saat süreyle kendisini darbettiğini anlattı.
Şüpheli, hakkındaki şikayet üzerine Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:29 Kaynak: AA
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak
Muhtar Adayı Baba, Kendisine Rakip Olan Oğlunu Evlatlıktan Reddetti
Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı