Son Dakika Haberleri: Eşini Demir Çubukla Darbettiği İddiası

Eşini Demir Çubukla Darbettiği İddiası

1 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eşini demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eşini Demir Çubukla Darbettiği İddiası, System.String[]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eşini demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Orhangazi Mahallesi'nde üç çocuk annesi S.Ç'yi (34) demir çubukla darbettiği ileri sürülen ve gözaltına alınan eşi H.Ç'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.Ç, "eşe eziyet etmek ve işkence yapmak" suçlarından tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç, ilk ifadesinde, merdivenden düşerek yaralandığını söylemiş, daha sonra eşinin kendisini darbettiğini iddia etmesi üzerine H.Ç. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Orhangazi, Sarıçam, Adana, Güncel
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