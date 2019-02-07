Eşini Demir Çubukla Darbettiği İddiası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eşini demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, eşini demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Orhangazi Mahallesi'nde üç çocuk annesi S.Ç'yi (34) demir çubukla darbettiği ileri sürülen ve gözaltına alınan eşi H.Ç'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.Ç, "eşe eziyet etmek ve işkence yapmak" suçlarından tutuklandı.



Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç, ilk ifadesinde, merdivenden düşerek yaralandığını söylemiş, daha sonra eşinin kendisini darbettiğini iddia etmesi üzerine H.Ç. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı