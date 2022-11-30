Kıskançlık yüzünden karısını öldüren şahsın mahkemedeki sözleri tepki topladı - Son Dakika
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Kıskançlık yüzünden karısını öldüren şahsın mahkemedeki sözleri tepki topladı

30.11.2022 12:17

Antalya'da 24 Aralık 2021 günü tartıştığı eşini başına demir çubukla vurarak öldüren katil zanlısı Emrah Akgül'ün yargılandığı davaya devam edildi. Mahkemede karısını "iffetsizlikle" suçlayan fakat bu durumu kanıtlayamadığını söyleyen şahsın sözleri tepki topladı. Savcı, sanık Emrah Akgül'ün ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Ayanoğlu Mahallesi'nde Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup, yaraladı. Rukiye Akgül kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kıskançlık yüzünden karısını demir çubukla öldüren şahsın mahkemedeki kelimesi tepki çekti

MÜEBBET TALEP EDİLDİ, MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Emrah Akgül hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın görülen son duruşmasına tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Emrah Akgül'ün 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kıskançlık yüzünden karısını demir çubukla öldüren şahsın mahkemedeki kelimesi tepki çekti

ÖLEN KARISINI İFFETSİZLİKLE SUÇLADI

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü müşteki avukatı Saadet Öztürk, "Sanık Emrah Akgül, Rukiye Akgül'ü 2 çocuğunun gözü önünde demir sopayla kafasına vura vura cani bir şekilde katletmiştir. Daha sonra Rukiye'nin altınlarını alarak kardeşine ulaştırdı. Bunların vekalet ücreti olarak kendi avukatlarına ödenmesiyle ilgili beyanları vardı. Burada hem cinayet hem de gasp eylemi işlemişlerdir. Sonradan beyanlarını değiştirdi. Fakat kendi beyanlarını yalanlamadığı için mahkeme tarafından itibar edileceğini zannetmiyorum. Sanık tarafı sürekli bir iffetsizlik iftirasında bulunsa da bunları kanıtlayabilmiş değildir. Sırf haksız tahrik indirimi almak için Rukiye'nin iffetine iftiralar atılmıştır. Mahkeme, şu aşamaya kadar bunlara itibar etmemiştir. Umarız mahkeme kararı buna uygun olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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Antalya, Aralık, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıskançlık yüzünden karısını öldüren şahsın mahkemedeki sözleri tepki topladı - Son Dakika

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