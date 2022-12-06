EŞİNİ DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİNİ DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

06.12.2022 16:02

Antalya'da tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren tutuklu sanık Emrah Akgül'e (34), 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Antalya'da tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren tutuklu sanık Emrah Akgül'e (34), 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, 24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp kaçtı. Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül de işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'DAHA ÖNCE SALDIRIDA BULUNMADIM'

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Emrah Akgül, olay günü tartışmanın, eşinin kendisine küfür etmesiyle başladığını belirterek, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Akgül, 'Ben maktule yönelik daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

Duruşmaya kısa süre ara verilmesinin ardından sanık Emrah Akgül'e, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
ANTALYA'DA ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ ANTALYA'DA ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ Antalya'da internet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı Antalya'da internet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı

Antalya, Aralık, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Ünlü spikerden yıllar sonra gelen itiraf: Kameraları Volkan ve Sabri'nin üstüne bilerek gönderiyorduk
17:14 Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor
16:42 Çağla Şıkel babasını toprağa veren Özge Ulusoy'u yalnız bırakmadı! Uzun uzun sarıldılar
16:39 33 kişinin yaralandığı kazada İETT otobüsüne çarpan tramvay vatmanı tutuklandı
16:28 Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Yavaş'tan ortak paylaşım: Aynı çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edeceğiz
16:16 Asgari ücretin temel ücret olduğu eleştirilerine Bakan Vedat Bilgin'den yanıt: Bilgisizliğe dayanıyor
16:13 Babası hapse mahkum edilmiş! "Hırsızın kızı" olarak anılan Cemalnur Sargut o günleri anlattı
15:35 3 ailenin adliye önündeki kavgası feci bitti: 12 yaralı var, 7 kişi gözaltında
15:08 Alev alev yanan ahırda çok sayıda hayvan telef oldu
14:08 Özge Ulusoy'un acı günü: Babası Haydar Ulusoy, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 17:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: EŞİNİ DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement