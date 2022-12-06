EŞİNİ DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Antalya'da tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren tutuklu sanık Emrah Akgül'e (34), 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, 24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp kaçtı. Emrah Akgül de sobayı karıştırmaya yarayan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla defalarca vurup yaraladı. Rukiye Akgül, kanlar içinde yere yığıldı. Emrah Akgül ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül de işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'DAHA ÖNCE SALDIRIDA BULUNMADIM'

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Emrah Akgül, olay günü tartışmanın, eşinin kendisine küfür etmesiyle başladığını belirterek, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Akgül, 'Ben maktule yönelik daha önce saldırıda bulunmadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir" dedi.

Duruşmaya kısa süre ara verilmesinin ardından sanık Emrah Akgül'e, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. (DHA)