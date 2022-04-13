Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü - Son Dakika
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Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü

13.04.2022 07:58

Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü Tekirdağ Çorlu'da televizyonunun antenini ayarlamak için 4. katın çatısına çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek 2. katın çatısına düşerek yaralı kurtuldu.

Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da televizyonunun antenini ayarlamak için 4. katın çatısına çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek 2. katın çatısına düşerek yaralı kurtuldu. Yaralının eşinin ise, "Çıkma o çatıya, dedim; yine de beni dinlemedi" demesi dikkat çekti.

Olay, Havuzlar Mahallesi Ay Sokak üzerinde meydana geldi. 73 yaşındaki Mehmet Şen, televizyonu çekmediği için 4. katın çatısına anten ayarlamaya çıktı. Antenle uğraşırken bir anda dengesini kaybeden Mehmet Şen, iki katlı bir evin çatısına düştü.

Yaralı yaşlı adam, bir süre sonra balkona çamaşır asmaya çıkan bir yakını tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla çatıdan indirilen yaralı yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının eşi: "Çıkma o çatıya, dedim; yine çıkmış"

Bacağında kırıklar oluşan Şen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Mehmet Şen'in eşi Sebahat Şen, "Televizyon çekmiyordu. Tutturdu da çatıya çıkacağım diye. Çıkma, dedim; yine çıkmış" diye konuştu.

Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini dinlemedi, anten ayarlamaya diye çıktığı çatıdan başka çatıya düştü - Son Dakika


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