Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı - Son Dakika

Eşini dövdüğü için evden uzaklaştırma cezası alan koca tutuklandı
09.03.2021 14:05
Karabük'te tartıştığı eşini darp etmesi sonucu 30 gün evden uzaklaştırma cezası alan Ayhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük'te tartıştığı eşini darp etmesi sonucu 30 gün evden uzaklaştırma cezası alan Ayhan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda tartıştığı eşi Derya D.'ye tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darp eden Ayhan D. gözaltına alınmıştı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen dayakçı koca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6284 sayılı kanun kapsamında 30 gün evden uzaklaştırma cezası verilen Ayhan D. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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