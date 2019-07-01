Son Dakika Haberleri: Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı
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Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı

1 saat önce

Antalya'da sahilde eşini dövdüğü iddia edilen kişiyi fark eden vatandaşlar, öfkeli kocayı darp etti.

Antalya'da sahilde eşini dövdüğü iddia edilen kişiyi fark eden vatandaşlar, öfkeli kocayı darp etti. O anları kayda alan avukat Ali Aksoy ise görüntüleri sosyal medya üzerinden yayın yaparak paylaştı. Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Plajı'nda meydana geldi. İddialara göre, bir adam banka oturan eşini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dövmeye başladı. O sırada plajda bulunan avukat Ali Aksoy ise olayı fark ederek, eşini döven kocaya engel olmaya çalıştı. Aksoy'un sesine gelen diğer vatandaşlar ise olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran vatandaşlar kocayı tekme tokat döverken, Aksoy ise bu durumu görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
"ANTALYALILAR ONA GEREKEN CEVABI VERDİ" Görüntüleri kayda alırken aynı zamanda tepkisini de dile getiren Aksoy, "Bir adam burada kadını dövmeye kalkıştı ve Antalyalılar ona gereken cevabı verdi. İnsanların huzurlu olduğu bir noktada kadın dövmek nedir? O kişiye ders verildi, çok da iyi oldu. Ellerine sağlık. Bu memleketin huzurunu bozmayacaksın. Burası dağ başı değil, huzur memleketi. Hiçbir yerde böyle bir şey yapmayacaksın" dedi.
(İHA)
Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
Ali Aksoy, Antalya, Güncel
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