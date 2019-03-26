Son Dakika Haberleri: Eşini Döven Sanığa Hapis Cezası

Eşini Döven Sanığa Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de eşini döverek uzun süre yoğun bakımda kalmasına sebebiyet veren sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eşini Döven Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de eşini döverek uzun süre yoğun bakımda kalmasına sebebiyet veren sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ayhan T. (53), mağdur Nesrin I.T'nin (46) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Pişman olduğunu söyleyen sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Eskişehir'de 2016 yılında Ayhan T, kahvaltı sırasında aralarında çıkan tartışmada eşi Nesrin I.T'yi 13 kez öldürme kastıyla başına tekme attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Mahkemece tutuklanan Ayhan T, daha sonra tahliye edilmişti. Nesrin I.T. ise hastanede uzun süre tedavi görmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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