Eşini Döverek Ağır Yaralayan Koca Tutuklandı
45 dakika önce
SAMSUN'da, eşini döverek ağır yaraladığı öne sürülen koca, çıkarıldığı tutuklandı.
SAMSUN'da, eşini döverek ağır yaraladığı öne sürülen koca, çıkarıldığı tutuklandı.
Olay, Samsun
'un Canik
ilçesi Hasköy
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.Y. (25), eşi T.Y. (22) tarafından darbedildi. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Koca T.Y. ise Irmak Polis
Merkezi ekiplerince yakalandı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:24 Kaynak: DHA
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