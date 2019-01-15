Son Dakika Haberleri: Eşini Döverek Ağır Yaralayan Koca Tutuklandı

Eşini Döverek Ağır Yaralayan Koca Tutuklandı

45 dakika önce

SAMSUN'da, eşini döverek ağır yaraladığı öne sürülen koca, çıkarıldığı tutuklandı.

Eşini Döverek Ağır Yaralayan Koca Tutuklandı, System.String[]
SAMSUN'da, eşini döverek ağır yaraladığı öne sürülen koca, çıkarıldığı tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.Y. (25), eşi T.Y. (22) tarafından darbedildi. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Koca T.Y. ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.  Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:24 Kaynak: DHA

Hasköy, Canik, Samsun, Güncel
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