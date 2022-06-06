Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

06.06.2022 17:39

Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı Kilis'te eşi Fatime Gül Özyer'i döverek öldüren M.M.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

KİLİS - Kilis'te eşi Fatime Gül Özyer'i döverek öldüren M.M.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı.

13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki ikametlerinde sanık M.M.Ö. (29), 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i döverek hastanelik etmişti. 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özyer'in davasına ilişkin katil zanlısı M.M.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Özyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık M.M.Ö.'nün ifadesinde eşine sadece tokat attığını, kafasını duvarlara vurmadığını, tekme atmadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, sanığın ifadelerinde çelişki olduğunu, daha önceki ifadesinde eşini tekme tokat döverek kafasını duvara vurduğunu söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine sanık M.M.Ö., Fatime Gül Özyer'in kendisine saldırdığını, sadece tokat attığını, eşinin kafasını kendisinin zemine vurduğunu ifade etti.

Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, sanığın ifadesindeki çelişkilere dikkat çekip inkar ettiğini ifade ederek, en ağır cezayı olmasını istediklerini beyan etti. Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Temmuz 2022 tarihine ertelemeye karar verdi.

Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, "Bir kadının kafasını duvarlara vura vura saatlerce işkence yaparak eziyet çektirerek öldüren bir sanığın savunmalarını dinledik. Evde bu işleri yaparken kabadayı, erkek, buraya gelince her şeyi inkar eden kendini masum göstermeye çalışan tam tersine mağduru suçlayan, bir profil ile karşı karşıyayız. Sürekli ifadelerinde çelişkiler olan, 5 kere şu zamana kadar ifade vermiş kişi, 5 ayrı yalan söyler mi? Bunu dinledik. Maktulün ailesini suçlayan, maktulü suçlayan biri. 15 gün önce doğum yapmış bir kadının, iri yapılı bir adama saldırmasının, onu dövmesinin mümkün olamayacağını burada gördük. Yalan söyleyen, asla pişman olmayan, özür dilemeyen, suçu başkalarının üzerine yıkmaya çalışan bir sanıkla karşı karşıyayız. Biz sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettik. Herhangi bir indirim uygulanmamasını, çünkü yargılamaya hiçbir katkı sağlamadığını, yardımcı olmadığını, özür dilemediğini ve pişmanlık göstermediğini ifade etmeye çalıştık" dedi.

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, "Türk adaletine güveniyorum. Yargının sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verecektir. Tam kalbimle gönlümle inanıyorum. Yargıdan başka güvencemiz yoktur. Suçlular cezasız kalmayacak. Yargı en ağır cezayı verecektir" diye konuştu.

Fatime Gül Özyer'in annesi Keziban Çetin, "Ben adalete güveniyorum. Kızımın hakkını savunacağına inanıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı
Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı
Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı
Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

YORUMLAR
500
Kilis'te eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı Kilis'te eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı
Kaynak: İHA

Ahmet Çetin, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulunuyor
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 18:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement