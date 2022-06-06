Eşini döverek öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

KİLİS - Kilis'te eşi Fatime Gül Özyer'i döverek öldüren M.M.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı.

13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki ikametlerinde sanık M.M.Ö. (29), 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i döverek hastanelik etmişti. 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özyer'in davasına ilişkin katil zanlısı M.M.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Özyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Keziban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık M.M.Ö.'nün ifadesinde eşine sadece tokat attığını, kafasını duvarlara vurmadığını, tekme atmadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, sanığın ifadelerinde çelişki olduğunu, daha önceki ifadesinde eşini tekme tokat döverek kafasını duvara vurduğunu söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine sanık M.M.Ö., Fatime Gül Özyer'in kendisine saldırdığını, sadece tokat attığını, eşinin kafasını kendisinin zemine vurduğunu ifade etti.

Mağdur ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, sanığın ifadesindeki çelişkilere dikkat çekip inkar ettiğini ifade ederek, en ağır cezayı olmasını istediklerini beyan etti. Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Temmuz 2022 tarihine ertelemeye karar verdi.

Duruşma bitiminde adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, "Bir kadının kafasını duvarlara vura vura saatlerce işkence yaparak eziyet çektirerek öldüren bir sanığın savunmalarını dinledik. Evde bu işleri yaparken kabadayı, erkek, buraya gelince her şeyi inkar eden kendini masum göstermeye çalışan tam tersine mağduru suçlayan, bir profil ile karşı karşıyayız. Sürekli ifadelerinde çelişkiler olan, 5 kere şu zamana kadar ifade vermiş kişi, 5 ayrı yalan söyler mi? Bunu dinledik. Maktulün ailesini suçlayan, maktulü suçlayan biri. 15 gün önce doğum yapmış bir kadının, iri yapılı bir adama saldırmasının, onu dövmesinin mümkün olamayacağını burada gördük. Yalan söyleyen, asla pişman olmayan, özür dilemeyen, suçu başkalarının üzerine yıkmaya çalışan bir sanıkla karşı karşıyayız. Biz sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettik. Herhangi bir indirim uygulanmamasını, çünkü yargılamaya hiçbir katkı sağlamadığını, yardımcı olmadığını, özür dilemediğini ve pişmanlık göstermediğini ifade etmeye çalıştık" dedi.

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, "Türk adaletine güveniyorum. Yargının sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verecektir. Tam kalbimle gönlümle inanıyorum. Yargıdan başka güvencemiz yoktur. Suçlular cezasız kalmayacak. Yargı en ağır cezayı verecektir" diye konuştu.

Fatime Gül Özyer'in annesi Keziban Çetin, "Ben adalete güveniyorum. Kızımın hakkını savunacağına inanıyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.