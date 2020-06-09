Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Dolaba kafasını çarptı - Son Dakika

Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Dolaba kafasını çarptı

BURDUR'da, eşi Güllü Efe'yi (38) döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Efe'nin (43) yargılanmasına başlandı.

Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Dolaba kafasını çarptı, System.String[]

BURDUR'da, eşi Güllü Efe'yi (38) döverek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan astsubay Mehmet Efe'nin (43) yargılanmasına başlandı. Efe, eşinin WhatsApp'tan bir erkekle mesajlaştığını öne sürerek, "Elimdeki telefonu almak isteyince ittim. Arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. Eşim 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Öldürme kastım yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti" dedi.

Armağan İlci Mahallesi'nde, geçen yıl 5 Aralık günü yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Güllü Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Güllü Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Güllü Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi.

Yakınları, Güllü Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Polis, astsubay Mehmet Efe'yi Antalya'da gözaltına aldı. Burdur'a götürülen Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede, 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı. Daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere 15 bin lira kefalet karşılığında salıverildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Sulh Ceza Mahkemesi, kefaletle serbest bırakılma yönündeki kararı iptal ederek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Soruşturma sırasında Mehmet Efe'nin, geçen yıl, TSK Yüksek Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesi (b) bendindeki 'ahlaki zayıflık' maddesi gereğince meslekten ihraç edildiği, Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı dava ile göreve döndüğü ortaya çıktı.

'KANEPEYLE BİTİŞİK DOLABA KAFASINI ÇARPTI'

Tutuklu sanık Mehmet Efe'nin Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.  İlk duruşmada Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Habibe Efe ile taraf avukatları hazır bulundu. Efe ise tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Hakkında 'neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istenen Efe, savunmasında eşinin A.K. isimli bir erkekle WhatsApp yazışmalarını yakaladığını öne sürdü. Mehmet Efe, "Mutfakta yemek yapan eşimin elinde telefon vardı, beni görünce tedirgin oldu. Ben de elindeki telefonu aldım, WhatsApp mesajları görünüyordu. Mesajları okuduğumda A.K. isimli kişiyle yazışmalarını gördüm. Bunun üzerine tartıştık. 'Boyumuz kadar iki çocuğumuz var, neden böyle yapıyorsun?' dedim. Böyle bir şey olmadığını söyledi. Eşim elimden telefonu almak istedi, ben de vermemek için kendisini ittim. Arkasında bulunan kanepeyle bitişik dolaba kafasını çarptı. 'Başım ağrıyor' diye kanepeye uzandıktan sonra bayıldı. Kolonya ve su ile ayıltmaya çalıştım. Bir ara kendine geldi, sonra tekrar kendinden geçti. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söylediler. Daha sonra Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Keşke bu tartışma olmasaydı. Hem eşimden hem çocuklarımdan hem de işimden oldum. Yedi aydır cezaevindeyim, kötü psikolojiyi üzerimden atamıyorum. Eşimi öldürme kastım yoktu. Yaralama kastım bile yoktu. Amacım sadece telefonu vermemekti. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'YAZIŞMALARI OĞLUM DA GÖRDÜ'

Mahkeme başkanının, telefondaki yazışmaların tespit edilemediğini hatırlatması üzerine Efe, "Telefondaki yazışmaları oğlum İsa da gördü" dedi.

Güllü Efe'nin babası İbrahim Efe ise, sanığın ağabeyinin oğlu olduğunu, annesinin ısrarıyla evlenmelerine izin verdiğini anlattı. Baba İbrahim Efe, "Evlendikten bir yıl sonra damadım annesinin sözünü dinlemeye başladı, kızımla sürekli tartışıyorlardı. Sonra öğrendiğim kadarıyla damadımda içki, kumar, esrar, başka kadınlarla ilişki gibi kötü huylar varmış. İki çocukları olmasına rağmen kızım, 'Ben bundan boşanacağım' dedi. 'Kızım iki çocuğun var' diyerek vazgeçirdim. Daha önce de kızımı darbetti ve 9 gün evden uzaklaştırma cezası aldı. Askeriyedeki disiplin dosyasının da incelenmesini talep ediyorum. Ben kızımı, damadımın kasten öldürdüğünü düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum"  dedi.

Güllü Efe'nin annesi Habibe Efe, "Kızım 20 sene sanıktan çekti. Sadece çocukları için dayandı. Damadımdan şikayetçiyim" derken ağabey Necmettin Efe de "Rahmetli ablam bu adamdan sürekli şiddet görüyordu. Daha önce Afyon'da evden uzaklaştırma kararı da vardı. Telefonu da sürekli sanıkta durmaktaydı. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık Mehmet Efe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'

Duruşma çıkışında Demirören Haber Ajansı'na konuşan İbrahim Efe'nin avukatı Serdar Dündar, "Sanık mahkemede maktulün kendisini WhatsApp üzerinden akrabası ile aldattığını iddia etti ancak maktulün telefonunda yapılan incelemelerde, aldatmaya ilişkin herhangi bir kayıt çıkmadı. Biz müvekkilin kasten öldürüldüğünü düşünüyoruz. Adli tıp kurumu tarafından maktulün vücudunda çok sayıda darp izi olduğu tespit edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

'BİRAZ SABRET DEDİM AMA SONU ÖLÜME GİTTİ'

Baba İbrahim Efe, "Kızım boşanacaktı ben engelledim. Başka kadınlarla ilişki kuracağım diye, pislik yapınca kızım dayanamadı. Boşanmak istedi ben engel oldum biraz da. 'Kızım iki çocuğun var, biraz sabret' dedim ama sonu ölüme gitti. İki çocuğu için canını verdi. Küçük oğlu annesinin mezarına gidiyor. 'Anne beni de al yanına' diye ağlıyor" diye konuştu.

'KIZIMI GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜ'

Anne Habibe Efe, "Kızımı göz göre göre öldürdü. İki çocuğunun yanında öldürdü. Utanmaz, sahtekar 'işimden oldum' diye ağlıyor. Yirmi sene çekti çocuğum, yirmi sene sonra öldürdü. Bir şey oldu mu hemen boğazını sıkıp duvara yapıştırırdı. Afyon'da kaç sefer polislik oldular" dedi.


EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini döverek öldürmekten yargılanan astsubay: Dolaba kafasını çarptı - Son Dakika

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