Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu - Son Dakika

Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu

6 saat önce

Antalya'da, eşini döven komşusunu uyardığı öne sürülen kişi, komşusu tarafından silahla yaralandı.

Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu, System.String[]

Antalya'da, eşini döven komşusunu uyardığı öne sürülen kişi, komşusu tarafından silahla yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak'ta oturan Hüseyin Dancı, iddiaya göre, eşini darbeden komşusu Orkun A'yı, bunu yapmaması konusunda uyardı.

Bunun üzerine Orkun A. ve Dancı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orkun A, komşusunu silahla yaraladı.

Dancı'nın yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dancı, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Orkun A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Son Dakika Haberleri
03:59 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:54 Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
03:54 ÖSYM yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 12 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
03:53 Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
03:49 Başkent'te gece kulübünde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 04:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]